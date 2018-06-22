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أفلام روسية بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:40 ص
أفلام روسية بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك
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وكالات
 
8 أفلام تمثل روسيا في البرنامج الرئيسي لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 29 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو القادم في مدينة كارلوفي فاري بجمهورية التشيك.

يشارك في المسابقة الرئيسية للدورة الـ 53 لمهرجان هذا العام فيلم المخرج إيفان تفيردوفسكي "مفاجآت"، كما أنه مرشح لنيل جائزة "الكرة الأرضية البلورية"، الجائزة الرئيسية للمهرجان.

بالتوازي تشارك 3 أفلام في مسابقة "شرقي الغرب" وهي: "كريستال" للمخرجة داريا جوك، و"الأنهار العميقة" للمخرج فلاديمير بيتكوف، و"جبل سليمان" للمخرجة يليزافيتا ستيشوفا.

كذلك يعرض في إطار برنامج "آفاق" فيلما: "الصيف" للمخرج كيريل سريبرينيكوف، و"دوفلاتوف" للمخرج أليكسي جيرمان الأصغر. 

أما فيلم "هيكل" للمخرج تيمور بكمامبيتوف فسوف يشارك بالمهرجان في إطار برنامج "رؤية أخرى".

يذكر أن فيلم "أسير القوقاز" للمخرج سيرغي بودروف كان قد حصل على الجائزة الرئيسية للمهرجان عام 1996.

كما حصلت أفلام "الهلال" للمخرج كارين شاهنازاروف، و"عرس الهدوء" للمخرج بافل ميدفيديف، و"أخي فرانكشتاين" للمخرج فاليري تودوروفسكي، و"الأسير" للمخرج أليكسي أوتشيتيل، و"علم الحيوانات" و"صف التصحيح" للمخرج إيفان تفيردوفسكي" على جوائز في هذا المهرجان في أعوام سابقة.
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