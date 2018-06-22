خطة "صحة الإسكندرية" لاستقبال موسم الصيف والمصطافين

أعلن الدكتور محمد ابوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، استعدادات المديرية لإستقبال المصطافين، وكذلك استقبال فصل الصيف بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لمواطنى الأسكندرية والزائرين الوافدين على المحافظة أثناء موسم الصيف بما يضمن سلامة المرضى ورضاهم.



وقال بيان صادر من مديرية الصحة، إنه تم وضع خطة مواجهة الأزمات والكوارث أثناء موسم الصيف والتى تهدف الى توفير الرعاية الصحية الوقائية الأساسية والرعاية الصحية الطارئة والعاجلة والأدوية الأساسية والمستلزمات مع رفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات العامة والتخصصية ورفع الوعى الجماهيرى بالأمراض الأكثر شيوعًا فى فصل الصيف.



ووجه " أبو سليمان" إدارة الطب الوقائى خاصة نظام للترصد الإيجابى ( النشط ) لفحص عينات المياه والصرف الصحى بالمناطق ذات الخطورة بالمحافظة وتشديد الرقابة على الأغذية والتعاون مع مراقبة الأغذية للمرور على المحلات والتعاون مع مديرية الأمن لإزالة الباعة الجائلين والمشروبات وتشديد الرقابة على مياه الشرب مع النظافة العامة والتخلص من القمامة ومكافحة الذباب والتثقيف الصحى والإعلام الجماهيرى.



كما وجه " ابوسليمان" إدارة الطب العلاجى بوضع خطة للخدمات العلاجية من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية خاصة الإستقبال والطوارئ للحالات الطارئة والحوادث وايضا العيادات الخارجية مع رفع درجة الإستعداد بالأقسام الحرجة فى العنايات المركزة وقسم الأطفال حديثى الولادة والغسيل الكلوى.



وأضاف "وكيل صحة الإسكندرية" أن إدارة الطوارئ الخدمات العاجلة والطارئة سعت الى توفير المحاليل المعالجة للإسهال والقئ فى وحدات الإستقبال وتوفير الأدوية المستلزمات المعالجة والتأكد من تجهيز معدات واجهزة العناية المركزة واقسام الاشعة والتعاون مع مرفق الاسعاف بتوفير كبائن علاج فى المصايف والتنسيق مع مستشفيات الجامعة فى التعامل مع الحوادث المجمعة وكذلك التنسيق مع بنك الدم الرئيسى فى توفير إحتياجات المستشفيات العامة والمركزية



كما أعدت إدارة الأغذية خطة على الأسواق العامة تتضمن التنسيق مع مباحث التموين للإشتراك فى حملات مشتركة على الأسواق والتنسيق مع نوادى الشرطة ومعسكرات الامن المركزى للإشراف على سحب العينات من الاغذية والتنسيق مع مديرية الزراعة للنزول فى حملات مشتركة للفحص الظاهرى للخضروات واخذ عينة منها للفحص لبقايا المبيدات بالمعامل واستمرار التنسيق مع المنشات السياحية والفنادق مع تكثيف الحملات على الاسواق العامة ومحلات بيع اللحوم والألبان – الاسماك – المخابز بانواعها – مصانع الاغذية.



وأضاف "أبو سليمان" ان إدارة الثقافة الصحية بتقوم بتقديم الخدمات لتدعيم وتعزيز الصحة بندوات تثقيفية بوحدات ومراكز صحة الأسرة ووحدات رعاية الأم والطفل ومكاتب الصحة والمستشفيات ونوادى الشباب والجوامع والكنائس تتضمن ندوات تثقيفية عن أمراض الصيف والإسهال والجفاف والوقاية والعلاج من الأمراض الجلدية " نظافة حمامات السباحة "وأمراض العيون وضربات الشمس وحوادث الطرق والأمراض المزمنة والأكثر شيوعًا مثل سكر ضغط قلب والنظافة العامة – البيئة – المنزل ومكافحة القوارض والحشرات والتغذية السليمة مع أهمية إستمرار التطعيمات للمصطافين وتشجيع الرضاعة الطبيعية



كما وجه إدارة الصيدلة خطة لتوفير الأدوية اللازمة لعلاج الإجهاد الحرارىوالجفاف..والعمل على توفير الكميات اللازمة من الأدوية النوعية الخاصة بالأمراض الصيفية مثل نزلات المعوية والأمراض الجلدية..وتوفير محاليل معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى وأكياس محلول معالجة الجفاف منخفض الصوديوم وشراب الزنك لعلاج حالات الإسهال..والتأكد من توافر الأدوية بالوحدات والمستشفيات.

