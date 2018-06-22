عاجل.. غلق محور الشهيد في مدينة نصر من الغد لمدة 3 أيام

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، محور الشهيد في مدينة نصر؛ لإنشاء كوبري امتداد محور المشير غربا، لمدة 3 أيام؛ وسيكون هناك تحويلات مرورية بالمنطقة لحين انتهاء اﻷعمال.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال غدًا السبت من الساعة 12.5 صباحا، وحتى الساعة 12.5 صباح الإثنين المقبل، حيث تشمل اﻷعمال تركيب وتثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبري، عن طريق رفع الجسم بواسطة أوناش المرور، الذي يستلزم إيقاف حركة المرور في الاتجاهين بمحور الشهيد، في الوصلة المحصورة من مسطح محور المشير حتى أسفل كوبري أعمار وإجراء تحويلات مرورية بالطريق لمنع ظهور أي كثافات.

ومن المقرر أن تتم التحويلات، بمحور المشير للقادم من اﻷوتوستراد والدائرى ومحمد زكي، عبر غلق مسطح المشير، وتحويل حركة السيارات إلى كوبري المشير، وعدم استكمال الرحلة إلى منطقة اﻷعمال، مع التوجه إلى محور na، كما ستكون التحويلات بغلق المحور وتحويل حركة السيارات السيارات إلى كوبري الواحة، وعدم استكمال السير إلى منطقة اﻷعمال.

كما تشمل التحويلات بالطريق لحركة المرور بمخرج كوبرى أعمار يمنا إلى محور الشهيد بغلق منزل الكوبرى اتجاه منطقة اﻷعمال والدوران و العودة إلى محور المشير، وإجراء التحويلات مع تدعيم المنطقة بالمساعدات الفنية والمخاريط وطواحين هوائية، وفواصل حركة وعلامات إرشادية.