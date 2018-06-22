أبرزها "تسمم 34 شخص في حفل زفاف".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ تسمم 34 شخص بعد تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بالمحلة، فضلًا عن اعتقال 7 من عناصر "داعش" في الموصل.

تسمم 34 شخص بعد تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بالمحلة

استقبلت مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، 34 حالة تسمم غذائي من قرية العامرية مركز المحلة الكبرى نتيجة تناول طعام فاسد في حفل زفاف، وعلى الفور تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى.

وقامت المستشفى، بالتعامل مع الحالات وعمل اللازم سواء بقسم الاستقبال أو الأقسام الداخلية وتم أخذ عينات من الطعام والمياه من مكان الحادث، وتماثل الجميع للشفاء بعد العلاج والمحاليل، بينما تم حجز 11حالة بقسم الباطنة والأطفال.

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في بني سويف

بينما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق أبو صالح، بنحو 6 كيلو مترات نطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي .

وهرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ، ونقلت سبعة مصابين إلى مستشفى بنى سويف العام، مصابين بكدمات وكسور لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

اعتقال 7 من عناصر "داعش" في الموصل

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 7 عناصر من تنظيم"داعش" الإرهابي في الموصل، مبينة أن احدهم كان مسؤولا بارزا في التنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى تصريحات أوردتها قناة " السومرية " نيوز، إن فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى القى القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء .

وأضاف أن "من بينهم إرهابى كان يعمل بما يسمى المسؤول عن التوبات وجمع الأسلحة من منتسبى القوات الأمنية خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

وفاة الكاتب الصحفي الأمريكي تشارلز كراوتهامر

وعلى الصعيد الدولي، توفي الكاتب الصحفي المحافظ والمفكر الامريكي البارز تشارلز كراوتهامر أمس الخميس عن عمر يناهز 68 عاما، طبقا لما أكده ابنه دانيال لوسائل إعلام محلية.

وكان كراوتهامر من أبرز الاصوات المحافظة وأكثرها نفوذًا في الولايات المتحدة وحصل على العديد من الجوائز بسبب عمله، من بينها جائزة "بوليتزر" للصحافة.

ودافع كراوتهامر عن السياسة الخارجية الامريكية القوية للمحافظين الجدد، وكان يؤيد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .

وفي رسالة وداع قصيرة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست)، كتب كراوتهامر في الثامن من يونيو يقول، إنه يعاني من سرطان شديد وسريع الانتشار، وأن حياته لن تستمر أكثر من عدة أسابيع.

وكتب كراوتهامر أنه عاش "حياة رائعة حافلة بمشاعر فياضة من الحب ومساع عظيمة، تجعلها تستحق العيش".

وأضاف "إنني حزين للفراق، لكني أفارق الحياة بإدراك إنني عشت الحياة التي أردتها".