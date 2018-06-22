وزير التعليم العالي يتفقد تتفيذ منشآت الجامعة المصرية اليابانية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، أعمال الإنشاءات للمقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليارات جنيه، وتقام على مساحة 200 فدان.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث، بسرعة تنفيذ المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا.





وخلال الجولة التفقدية، أكد الوزير، حرص الرئيس على الاهتمام بالجامعة المصرية اليابانية، وتقديم جميع التسهيلات لسرعة الانتهاء من إنشاء مقرها الجديد بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشاد الوزير، بالمستوى المتميز للجامعة المصرية اليابانية كإحدى منارات العلم والمعرفة في مصر، وأنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، وتعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومتين، مؤكدًا أن الجامعة سيكون لها أثر كبير في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.





وعلى هامش الجولة التفقدية للجامعة، عقد الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجامعة وقيادات الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ منشآت الجامعة.





وشدد د. خالد عبد الغفار خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المنشآت، كما أكد الوزير على تكرار زياراته التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة حتى تنتهى عملية التنفيذ كاملة.





وتجدر الإشارة أن المشروع يتكون من مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل أعمال البنية التحتية، وتتكون من أعمال الأنفاق والخزانات والشبكات والطرق، وأما المرحلة الثانية فتتكون من 12 مبنى بمساحة إجمالية 125 ألف متر مربع، وتشمل (مبنى التميز، المكتبة، 4كليات هندسة ، 4 قاعات للمحاضرات، مبنى خدمة الطلاب، مبنى إداري)، بالإضافة إلى (قاعة احتفالات، مركز فنون، مركز للمعارض"متحف العلوم"، مركز دعم الصناعة، ساحة للرياضة ، مسرح، سكن للطلاب، ومساكن لأساتذة الجامعة).



