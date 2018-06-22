تفاصيل الحالة الصحية لسمية الخشاب

انتشرت الأيام الماضية أنباء عن سوء الحالة الصحية للفنانة سمية الخشاب، ورغم أن سمية طمأنت جمهورها عليها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل بأنها استقبلت عيد الفطر فى منزلها بجوار زوجها، إلا أننا علمنا أنها كانت تعانى من ألم فى «الطحال»، ولم تعط الأمر أهمية، حتى وصلت لحالة سيئة الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبعدما ذهبت للطبيب طلب منها جراحة عاجلة.





وبالفعل تم حجز سمية فى مستشفى «القوات الجوية»، فى منطقة التجمع الخامس، وقامت بإجراء عملية جراحية، وقام الطبيب المعالج باستئصال الطحال، وتم نقلها لـ»الرعاية المركزة»، حتى استقرت حالتها الصحية، وخرجت من المستشفى، وتقضى حاليا فترة نقاهة فى منزلها.



