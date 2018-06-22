"Black Panther" يحصد جوائز إم تي في

حصد فيلم النمر الأسود "Black Panther" مجموعة جوائز في حفل توزيع جوائز إم تي في العالمية للسينما والتلفزيون، أهمها جائزة أفضل فيلم لعام 2018.

وحصل الممثل، مايكل جوردان، على جائزة أفضل شخصية شريرة في فيلم النمر الأسود، ونال تشادويك بوسمان أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

وترشح لجائزة إم تي في لأفضل فيلم لهذا العام ثلاثة أفلام أخرى إلى جانب النمر الأسود، وهي: المرأة الخارقة "Wonder Woman"، المنتقمون: الحرب الأزلية "Avengers: Infinity War" وفيلم الشيء "It".





وتم إنتاج فيلم النمر الأسود عام 2018، وأخرجه راين كوغلر، وقام بأداء أدوار البطولة فيه كل من: تشادويك بوسمان ومايكل جونسون ولوبيتا نيونكو وداناي غورورا ومارتن فريمان.





يذكر أن الفيلم حقق إيرادات خيالية منذ الشهر الأول لعرضه، في مارس الماضي، بلغت أكثر من مليار دولار.