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جمال القليوبي: مصر في سبيلها لتكون الدولة الأولى المنتجة للغاز بالشرق الأوسط

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:33 ص
جمال القليوبي: مصر في سبيلها لتكون الدولة الأولى المنتجة للغاز بالشرق الأوسط
لقطة من البرنامج
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تتويج مجلة "بتروليوم ايكونوميست" لمصر بتاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعي، جاء من إجراء إحصائية بشكل دوري كل 6 شهور حول إمكانيات الدول المنتجة للغاز.

وأشار "القليوبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر في سبيلها إلى أن تكون الدولة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الشرق االأوسط، منوهًا بأنه من المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز في شهر أغسطس القادم.

وأضاف أن ما جعل مصر تتصدر التصنيف الذي أجرته المجلة هو امتلاكها للبنية التحتية لإنتاج الغاز، والقدرة على الإنتاج.
المزيد عن: مصر جمال القليوبي الشرق الأوسط الدولة الأولى المنتجة للغاز
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