جمال القليوبي: مصر في سبيلها لتكون الدولة الأولى المنتجة للغاز بالشرق الأوسط



وأشار "الق ليوبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر في سبيلها إلى أن تكون الدولة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الشرق االأوسط، منوهًا بأنه من المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز في شهر أغسطس القادم.



وأضاف أن ما جعل مصر تتصدر التصنيف الذي أجرته المجلة هو امتلاكها للبنية التحتية لإنتاج الغاز، والقدرة على الإنتاج.



قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تتويج مجلة "بتروليوم ايكونوميست" لمصر بتاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعي، جاء من إجراء إحصائية بشكل دوري كل 6 شهور حول إمكانيات الدول المنتجة للغاز.