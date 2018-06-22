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أحمد مراد: كتبت سيناريو "الحشاشين" واكتشفت أننا أكثر عنصرية من اليهود

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:24 ص
أحمد مراد: كتبت سيناريو الحشاشين واكتشفت أننا أكثر عنصرية من اليهود
أحمد مراد
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الفجر الفني
 
قال الروائي الكبير أحمد مراد، إنني أعددت سيناريو فيلم "الحشاشين"، وهو يناقش كيف يمكن لإنسان أن يقتل إنسانًا آخر باسم الدين، فمن سيراه سيدرك لأى مدى تم استغلالنا والضحك علينا. 

وتابع في تصريحات صحفية: هذا السيناريو كتبته بحب وشغف لإنارة العقول، ولتوضيح أن الله عز وجل لم ينزل علينا الأديان من لنقاتل بعضنا البعض، وللأسف نحن نؤمن بأساطير وخرافات، منها أننا وحدنا "اللى هندخل الجنة" ونتهم اليهود بأنهم عنصريين، ونحن أكثر منهم عنصرية.

وأضاف: إذا لم نتكلم بلغة السينما، فلن نتقدم، فهذا الجيل لا يقرأ مقالات كما كان من قبل، فالرد على فيلم "الخروج" وتناوله لقصة فرعون وسيدنا موسى، لا ينبغى أن يكون بالمنع، أو بالرد عليه من خلال مقالات، فى النهاية الجمهور شاهد الفيلم بطريقته.
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