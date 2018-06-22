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عاجل.. مقتل 25 حوثياً غرب مأرب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:29 ص
عاجل.. مقتل 25 حوثياً غرب مأرب
أرشيفية
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وكالات
 

قُتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيا ‏الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، ‏بنيران الجيش اليمني، بغربي محافظة مأرب.‏

وقال مصدر عسكري يمني، "إن عناصر الميليشيا ‏المتمردة لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف مدفعي ‏لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح".‏

وأضاف المصدر، للمركز الإعلامي ‏للقوات المسلحة، أنّ المواجهات نشبت بين الجانبين ‏عقب عملية تسلل فاشلة لمجاميع من الميليشيا إلى أحد ‏مواقع الجيش في شمالي الجبهة.‏
إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف ‏تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في ‏مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن ‏سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وتدمير ‏آليات قتالية تابعة لهم، وفقاً للمصدر.‏

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