سفاح كرواتيا مطلوب في توتنهام

اشارت تقارير صحفية ألمانية، إلي رغبة نادي توتنهام الإنجليزي في التعاقد مع الجناح الكرواتي أنتي ريبيتش من فريق انتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي.





ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع أنتي ريبيتش من انتراخت فرانكفورت والذي يرغب في بيع اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت الصحيفة، أن تألق ريبيتش مع كرواتيا في المباراتين الماضيتين بالمونديال، أمام نيجيريا والأرجنتين قد يدفع الكثير من الأندية لطلبه في الصيف.