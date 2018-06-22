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سفاح كرواتيا مطلوب في توتنهام

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:27 ص
سفاح كرواتيا مطلوب في توتنهام
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية ألمانية، إلي رغبة نادي توتنهام الإنجليزي في التعاقد مع الجناح الكرواتي أنتي ريبيتش من فريق انتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي.


ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع أنتي ريبيتش من انتراخت فرانكفورت والذي يرغب في بيع اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.


وأضافت الصحيفة، أن تألق ريبيتش مع كرواتيا في المباراتين الماضيتين بالمونديال، أمام نيجيريا والأرجنتين قد يدفع الكثير من الأندية لطلبه في الصيف.

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