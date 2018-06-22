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2.8 مليار جنيه تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:26 ص
2.8 مليار جنيه تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع
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عبدالرحمن العويسى
 
بلغ إجمالي قيمة التداول فى البورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3 % خلال الأسبوع.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,040.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 324.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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