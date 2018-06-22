بعد جولة في المنطقة.. "كوشنير" و"جرينبلات" يلتقيان نتنياهو

ويأتي اللقاء، بعد جولة للمسؤولين الأمريكيين في عواصم بالمنطقة منها القاهرة وعمان والرياض، حيث تناولت اللقاءات بحث القضية الفلسطينية، والسبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الإثنين المقبل، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.





واجتمع مستشار ترامب جاريد كوشنير، وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، مع العاهل الأردني، في عمان، الثلاثاء الماضي، وبحثا معه خطة السلام الأمريكية.



يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.