4 مليون جنيه إجمالى تداولات بورصة النيل الأسبوع الجاري





سجلت بورصة النيل، خلال الأسبوع الحالي قيمة تداول بلغت 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.4 مليون ورقة منفذة على 685 عملية خلال الأسبوع.





واستحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3 % خلال الأسبوع.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,040.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 324.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



