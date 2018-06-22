251 مليون جنيه تداولات السندات في البورصة خلال الأسبوع الجارى





بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال تعاملات الأسبوع الحالي الذى اقتصر على 3 جلسات فقط بسبب إجازة عيد الفطر المبارك نحو 251 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 239 ألف سند تقريبا.





واستحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3 % خلال الأسبوع.





جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,040.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 324.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



