ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

251 مليون جنيه تداولات السندات في البورصة خلال الأسبوع الجارى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:30 ص
251 مليون جنيه تداولات السندات في البورصة خلال الأسبوع الجارى
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال تعاملات الأسبوع الحالي الذى اقتصر على 3 جلسات فقط بسبب إجازة عيد الفطر المبارك نحو 251 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 239 ألف سند تقريبا.

واستحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3 % خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,040.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 324.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 12:20:03 PM