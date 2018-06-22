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رانيا فريد شوقي نافست نفسها فى رمضان فتفوقت

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:07 ص
رانيا فريد شوقي نافست نفسها فى رمضان فتفوقت
رانيا فريد شوقي
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شهيرة النجار
 
وقبل أن أخرج من عوالم خفية لابد من الإشادة بالنجمة بنت وحش الشاشة رانيا فريد شوقى فى دور أعتقد أنه إحدى المحطات المهمة جداً فى حياتها تمثيلاً وحضوراً.. موهبة تبلورت ونضجت فى دور مريم رياض، رانيا الغائبة الحاضرة بكل حلقة من حلقات العمل وهى محرك الأحداث به للبطل الرئيسى هلال عادل إمام، أكدت أن مقولة المواهب تورث حقيقة بنت الوز عوام، الغريب أن رانيا كانت تشارك أيضاً فى هذا السباق الرمضانى بدورها فى الجزء الأخير من «سلسال الدم» فى دور الصعيدية لكن مشاهدها التى تعد على أصابع اليد فى عوالم خفية كانت جديرة بجعلها حديث الشارع المصرى. برافو المتجددة التى لم تخش الدور ولا حجمه رانيا فريد شوقى مبروك.
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