الماركا: رونالدو ينافس نفسه بفضل أرقامه القياسية

تلقي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إشادة كبيرة من صحف مدريد، بعد تألقه مع البرتغال خلال مشوار المونديال المقام حالياً في روسيا 2018.





وقالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن كريستيانو سجل جميع أهداف منتخب بلاده الأربعة في مباراتين وتجاوز بـ85 هدفاً رقم المجري بوشكاش (84 هدف) كأكثر من سجل لمنتخب أوروبي.





وأضافت الصحيفة، هذه الأرقم لا تأتي بشكل عرضي، كريستيانو وصل إلى روسيا في أفضل لحظات مسيرته حيث عزز رصيده الشخصي كأكثر من سجل أهداف في 2018.





وتابعت، حتى 22 يونيو لعب كريستيانو 27 مباراة في عام 2018 بين ريال مدريد ومنتخب البرتغال وسجل فيها 24 هدفاً بمعدل يبلغ 1.26 هدف في كل مباراة، رونالدو يُنافس نفسه حيث أن هذا هو أفضل معدل تهديفي وصل له في سنة واحدة منذ 2015 و 2013 حين بلغ متوسطه 1.03 هدف في كل مباراة.



