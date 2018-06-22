رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن الشقق المطروحة للحجز قريبًا في العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الوحدات السكنية التي ستطرحها للحجز خلال أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسب بيان اليوم، إنه لن توجد قرعة، ولأول مرة سيتم الحجز إلكترونيًا، وذلك في إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالي، ومن حق كل راغب في الحجز اختيار الوحدة التي يرغب فيها، لكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.





ولفت "مدبولي" إلى أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات بالحي السكني (R3) الذي تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 2048 وحدة، بمساحات من 110 - 180م بتشطيبات فاخرة، مؤكدا أن التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.





ونوه بأن الوحدات المطروحة، بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، وبأن الحي السكني الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي.