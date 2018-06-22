تعرف على المحاور الرئيسية للمؤتمر الدولي لدعم تحرير الحديدة فى بروكسل





انطلقت الندوة الدولية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل، "نحو صناعة السلام في اليمن"، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من الولايات المتحدة وفرنسا وتونس واليمن والجزائر، وبتنظيم من منتدى باريس للسلام والتنمية بالمشاركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في اليمن.





وتتعدد محاور الندوة لتشمل دعم التوجه نحو الحديدة وتحريرها باعتبارها بداية النهاية للحرب في اليمن، وأهمية عزل النظام الإيراني عن مواليه في اليمن، إضافة إلى أن تحرير الحديدة يعني وقف الأعمال العدائية للحوثيين وتهديد الملاحة الدولية وتهريب ونقل الأسلحة، وضرورة التصدي ودحض المعلومات المغلوطة التي تبثها التقارير الدولية حول وقف عملية تحرير الحديدة.





وسوف يتضمن البيان الافتتاحي للمؤتمر، ضرورة دعم المجتمع الدولي لعملية تحرير الحديدة باعتبارها البوابة الرئيسية نحو إنهاء معاناة أبناء المدينة، وفتح ممرات الإغاثة الدولية أمام المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية من خلال ميناء الحديدة ومطارها إلى مختلف المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، مع التأكيد على ضرورة حق المقاومة المحلية "التهامية" في طرد الحوثيين من مناطقهم باعتبارهم قوى احتلال غير شرعية وغير مقبولة من جميع أبناء المدينة.



