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الزمالك: عرض بـ6 ملايين يورو لكابونجو كاسونجو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:59 ص
الزمالك: عرض بـ6 ملايين يورو لكابونجو كاسونجو
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الفجر الرياضي
 

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل نانا بوكو عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: "نانا بوكو سيرحل فهو لم يحضر إلى النادي منذ أسبوعين وهذا الثالث ومعروف يوسف لديه عرضا من القادسية السعودي، وكابونجو كاسونجو لديه عرضا بقيمة 6 مليون يورو".

وأكمل: "هناك عدة عروض لعلي جبر وطارق حامد وأحمد الشناوي  ولن أعطي أي لاعب في الزمالك 10 مليون جنيه في الموسم".

وتابع: "هذا تدمير للنادي لدي سقف للتعاقدات وهو 3 مليون جنيه في الموسم فقط، وحينما يعود كل اللاعبين من كأس العالم سيكون لنا حديثا وما يهمني هو قيمة الزمالك".

واختتم: "من يبيع الزمالك، لن أشتريه، عبدالله السعيد وقع على عقود الانضمام إلى الزمالك، ورحل عندما حصل على 20 مليون جنيه إضافية".

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