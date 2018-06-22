الزمالك: عرض بـ6 ملايين يورو لكابونجو كاسونجو





أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل نانا بوكو عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: "نانا بوكو سيرحل فهو لم يحضر إلى النادي منذ أسبوعين وهذا الثالث ومعروف يوسف لديه عرضا من القادسية السعودي، وكابونجو كاسونجو لديه عرضا بقيمة 6 مليون يورو".





وأكمل: "هناك عدة عروض لعلي جبر وطارق حامد وأحمد الشناوي ولن أعطي أي لاعب في الزمالك 10 مليون جنيه في الموسم".





وتابع: "هذا تدمير للنادي لدي سقف للتعاقدات وهو 3 مليون جنيه في الموسم فقط، وحينما يعود كل اللاعبين من كأس العالم سيكون لنا حديثا وما يهمني هو قيمة الزمالك".





واختتم: "من يبيع الزمالك، لن أشتريه، عبدالله السعيد وقع على عقود الانضمام إلى الزمالك، ورحل عندما حصل على 20 مليون جنيه إضافية".



