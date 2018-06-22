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صحف مدريد تسخر من ميسي بعد إذلال الأرجنتين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:52 ص
صحف مدريد تسخر من ميسي بعد إذلال الأرجنتين
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الفجر الرياضي
 

سخر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد الإسباني، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة منتخب بلاده أمام كرواتيا يوم أمس 3-0 في الجولة الثانية من المونديال.


وألمح الموقع المدريدي، أن رونالدو يتفوق بقوة على ميسي، خلال مشاركة الثنائي مع منتخبات بلادهم، طوال الفترة الماضية خاصة بعد قيادة رونالدو منتخب بلاده للتعادل في أول لقاء مع إسبانيا، والفوز على المغرب بهدف نظيف.


واشار الموقع إلي أن رونالدو يعتبر قائداً حقيقاً لمنتخب بلاده داخل الملعب، فيما يفتقد ميسي لهذه الشخصية مع الأرجنتين، مؤكداً على أن رونالدو في طريقه لحصد الكرة الذهبية السادسة، فيما يواصل ميسي السقوط.


وأضاف الموقع، أن الجماهير الأرجنتينية دائماً ما تعول على ميسي وتضعه تحت ضغط، لكنه خذل الجميع، عكس رونالدو الذي دائماً ما يكون في الموعد.


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