الطالع الفلكى الجُمعَه 22/6/2018..بالألوَان الطّبِيعيّة!





**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى التّاسعة و10 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و13 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 14 بَؤونَة قبطى، 21 حُزيْرَان رُومى، 7 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مش طِلعِتْ أدّامك أهِى مَهِيّاش مغشوشة؟)- مغشوشة مين يابنى؟ دى مضمُونة مِيت سنة.(سمير صبرى من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*لاتُوجد اليوم

إتصالات فلكية لاغربية ولاهنديّة لكنه يوافق بمشيئة الله تَعَالى ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية نبيلة كرم وقرينتها الفلكية الأمريكية ميريل ستريب ، بالإضافة لإحترافهما التمثيل فربما كانتا تشتركان فى عدم لجوئهما للمساحيق والأصباغ الثقيلة وتفضيل البساطة فى الشكل وهى أحد صفات مواليد برج السرطان ، إحتفالاً بهما فهذه هى...





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم نبيلة كرم ، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة عمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الحالة طيبة/رضا)،(مُوسيقى ورقص)،(لايُصدّق)،(رجل مثالى)،(أتركونى بمفردى /لحالى)،(مطرقة قويّة)،(زهرة الحياة)،(يكره التقليعات)،(واحة النجوم)،(عقل متّزن)،(هدوء ماقبل العاصفة).





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم مارى لويز ستريب والشهرة ميريل ستريب، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا اكثر.

(رحلة طويلة)،(عاصفة ترابية)،(طاقة جنسية)،(غواصة)،(تحت الماء)،(شخص ماكر)،(واحد فى المليار)،(عيد أمّ سعيد)،(جبل فيزوف/بركان فى إيطاليا).





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج الثور: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لاتبدو مختلفاً عن تلك الصفات،تحلّ بالصلابة فى مواجهة مُناقشات مُستفزّة واردة.





برج الجوزاء: الأجواء مُناسبة للترفيه عن نفسك بلقاء مع الأصدقاء القدامى أو التواصل مع الأقارب وصِلَة الرّحم،هذا يشمل تقديم مُساعدة لمحتاج.

برج السّرطان: يوم مناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الأسد: مشاكل عائليّة واردة يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفيتها وعليك أن تكون مُتعاوناً لإنهاء المشكلة تماماً ، لاتجادل حتى إن لم تكن أنت المُخطئ.





برج العذراء: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج الميزان: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.

برج العقرب: تنشيط الذاكرة بألبوم الصور مفيد إن قمت بجذب الهاتف والإتصال بزميل الجامعة،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل وزيارة الطبيب.





برج القوس: الصبر فضيلة والعلاقات العاطفية تحتاج وقتاً لتنضج فلا تتعجّل ، العاطفة كفيلة بتعميتك عن صفات الحبيب السيئة،وقتها قد يكون التراجع صعباً.

برج الجدى: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الدّلو: الأماكن التى تليق بك كثيرة خصوصاً إن كنت بمعيّة إناث أسرتك ، أو على الأقل فكّر فى زيارات صِلَة الرّحِمْ.





برج الحُوت: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أنك موعود بأفكار جديدة إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.



