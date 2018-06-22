عاجل.. إصابة 7 إثر حادث مروري في بني سويف

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال نفق أبو صالح، بنطاق محافظة بني سويف.

اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، تلقى إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى موقع البلاغ، ونقلت 7 مصابين إلى مستشفى بني سويف العام، مصابين بكدمات وكسور؛ لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى.