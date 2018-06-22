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سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:45 ص
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
سيولة مرورية
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هبة عبد الحفيظ
 
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.
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