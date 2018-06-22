عاجل.. "الري" تعلن حالة الطوارئ بسبب الزراعات الصيفية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ، بين الأجهزة خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها.

ووضعت الوزارة بحسب بيان اليوم، خطة لمواجهة موسم الزراعات الصيفية تقوم على زيادة المنصرف من مياه النيل من خلف السد العالي، وفقا للاحتياجات الفعلية، و تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارىء القصوى في كافة محافظات الجمهورية.





كما وجهت بتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد، ز تكليف المهندسين بالإدارت والتفاتيش والهندسات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة.





وتقوم الخطة أيضًا على الاطمئنان على حالة الرى والتأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع، و التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة.





ووجهت بإبلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع أولًا بأول واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، ومراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة، و التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التي تتحملها الجسور.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصول المياه إلى المزارعين فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.



