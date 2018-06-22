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طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:37 ص
طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39
أرشيفية
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الفجر
 
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة إلى 39 درجة، بينما تبلغ الصغرى 26 درجة.

طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39
طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39
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