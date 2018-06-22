"الأرصاد": بداية فصل الصيف بارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة ستعود غدًا لمعدلها الطبيعي ولكن مع ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع الحرارة.



ونوه إلى أن مستوى الرؤية سيقل خلال الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مناشدًا المواطنين تجنب التواجد تحت أشعة الشمس، أو الأماكن سيئة التهوية.

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ رسميًا بالأمس بارتفاع في درجات الحرارة بـ 4 درجات عن معدله الطبيعي في هذا التوقيت.