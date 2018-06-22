صربيا طمعانة في سويسرا لضمان التأهل للدور الثاني بمونديال ورسيا

يواجه منتخب صربيا نظيره سويسرا، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018.





ويبدو مصير صربيا التي تغلبت على كوستاريكا (1 - صفر) بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة لظهيرها الأيسر ألكسندر كولاروف بيدها، لأن فوزها يضمن لها موقعا في الأدوار الإقصائية بصرف النظر عن نتيجة مباراتها في الجولة الثالثة الأخيرة ضد البرازيل في 27 يونيو.





ورأى كولاروف أن منتخب بلاده في موقع يؤهله حسم التأهل، محذرا في الوقت نفسه من الاستخفاف بالمنافس السويسري. وقال: «من المهم جدا أن النقاط الثلاث (للمباراة الأولى) في حوزتنا، لكن الأمور لم تحسم». وأضاف: «سويسرا هي أصعب مباراة لنا، لا أريد الدخول في الحسابات الآن. في حال تعادلنا لن تسير الأمور بشكل جيد، نريد الفوز بالطبع».





ويضم المنتخب الصربي لاعبين حاليين وسابقين في الدوري الإنجليزي، بينهم لاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش، لكن النجم الصاعد في صفوفه هو لاعب الوسط المهاجم للاتسيو الإيطالي سيرغي ميلينكوفيتش - سافيتش.





ويتردد أن مدرب صربيا السابق سلافوليوب موسلين الذي قادها لبلوغ النهائيات، دفع إقالته ثمنا لعدم استدعاء ميلينكوفيتش - سافيتش. ولم يكرر سلفه ملادن كرستاييتش الخطأ نفسه، ويعتمد بشكل كلي على اللاعب البالغ 23 عاما، والذي تألق بشكل لافت من خلال لمساته الفنية ضد كوستاريكا.





وأشاد السويسري دينيس زكريا بميلينكوفيتش - سافيتش، معتبرا أنه: «لاعب رائع يملك فنيات عالية، لكنه ليس وحده، الكثير من لاعبي صربيا يلعبون في أندية كبيرة لكننا نملك بدورنا لاعبين جيدين أيضا».





ورغم صغر سنه إلا أن سافيتش فرض نفسه قائدا للمنتخب الصربي، وسيكون في المونديال الروسي أمام فرصة التأكيد أنه أحد النجوم المستقبليين الكبار للكرة المستديرة.





وقال كرستاييتش بعد أول مباراة رسمية له كمدرب لصربيا: «قمنا بتحليل كل منافسينا الثلاثة، مع احترامنا لسويسرا».





وأضاف: «نعرف كل شيء عن سويسرا الآن وسندرس بعض التفاصيل من مباراتهم ضد البرازيل للتأكد من أننا على دراية بكل شيء».





وتخوض سويسرا المونديال الحالي وهي تحتل المركز السادس في تصنيف الفيفا، وهي بلغت ربع النهائي ثلاث مرات آخرها عام 1954. أما صربيا، فتعود إلى النهائيات بعد غيابها عن النسخة الأخيرة.





وفي ظل وضع المميز في تصنيف الفيفا، من الصعب اعتبار سويسرا مفاجأة المجموعة لكن التعادل مع البرازيل بطلة العالم خمس مرات لا يزال يمكن تصنيفه كمفاجأة هزت المجموعة الخامسة.



