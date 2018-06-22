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اتفاقية جديدة بين فورد وفولكس واجن لإنتاج سيارات مشتركة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:30 ص
اتفاقية جديدة بين فورد وفولكس واجن لإنتاج سيارات مشتركة
شعار فورد وفولكس واجن - أرشيفية
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أعلنتا فورد وفولكس واجن بشكل رسمي عن توقيع اتفاقية للمشاركة بينهما لإنتاج سيارات جديدة تستفيد من تقنيات الشركتين العملاقتين في عالم المحركات.

المشاركة ليست أمرًا جديدًا في عالم السيارات، ولعل أبرزها حالياً هو مشاركة بي إم دبليو وتويوتا لإنتاج الجيل الجديد من كل من Z4 و سوبرا حيث تستفيد كل شركة من تقنيات الأخرى واقتراحاتها وأنظمتها في سبيل الوصول إلى منتج جيد من الطرفين.

وجاء التوقيع هذا الأسبوع ليعكس ردة فعل إيجابية من النقاد والمتابعين، كيف لا وأطراف هذه المشاركة هما أحد أكبر الشركات في العالم رفقة تويوتا. وفي تعليق مشترك من الشركتين فإن المشاركة بينهما تأتي “لتلبية متطلبات المستهلكين التي تزداد كل يوم”.

من ناحية اقتصادية أكدت كلتا الشركتين أنهما لن تقوما بشراء حصة من الأخرى وستبقى الشراكة في الإنتاج فقط.
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