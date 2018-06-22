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مشاركة بين نينتندو ومايكروسوفت لإتاحة اللعب على جميع منصات الألعاب بشكل تكاملي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:25 ص
مشاركة بين نينتندو ومايكروسوفت لإتاحة اللعب على جميع منصات الألعاب بشكل تكاملي
أرشيفية
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أعلنتا نينتندو ومايكروسوفت عن إتاحة مشاركة اللعب على مختلف المنصات بين لاعبي جهاز سويتش والأجهزة التي تعمل بأنظمة مايكروسوفت مثل إكس بوكس، ويندوز، والهواتف الذكية.

هذا الأمر يجعل الأمر أكثر سهولة لاختيار الجهاز ومشاركة اللعب مع أي لاعب حول العالم باستثناء لاعبي بلاي ستيشن، حيث أن سوني مازالت تمنع مشاركة الألعاب مع مستخدمي المنصات الأخرى.

وتعتبر لعبة Minecraft أول لعبة يمكن مشاركة اللعب فيها على جهاز سويتش ومنصات مايكروسوفت المختلفة، حيث أن التحديث الجديد للجهاز اليوم جلب معه هذه الميزة للمستخدمين.

بالرغم من غرابة الأمر في شراكة غريمين في مجال الألعاب، إلا أن الأمر يبدو خاصاً بالنسبة لمايكروسوفت التي طورت اللعبة بنفسها، كما أنها تعمل على مجاراة سوني في سوق الألعاب من خلال هذه الشراكات.

ويشار إلى أن سوني ترفض مشاركة اللعب عبر المنصات المختلفة، حيث رفضت في وقتٍ سابق مشاركة اللعب مع لعبة Fortnite وغيرها بين بلايستيشن واكس بوكس.
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