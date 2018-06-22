"النقابات الفنية": نرفض الإساءة لوفد الفنانين بروسيا





أبدى المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية استياءه الشديد إزاء الإساءة التي تعرض لها وفد الفنانين المؤازر للمنتخب الوطني المشارك في مونديال روسيا.





وكتب عمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم هجوم بعض من سافروا بسبب انتقادي لهم ولكني أرفض وبشدة الهجوم على الفنانين والتطاول عليهم لأنهم قبلوا دعواتهم لموسكو فلقد فوجئت بوابل من السباب والشتائم والهجوم عليهم بألفاظ يحاكم عليه القانون".





وأضاف: "وأنا هنا بصفتي الشخصية كمخرج سينمائي وبصفتي العامة كرئيس لاتحاد النقابات الفنيه أقف بجانب زملائي وبقوة رافضًا كل ماقيل في حقهم وسوف أتشاور مع السادة القانونيين بالاتحاد والنقابات للدفاع عن أي إساءة لحقت بالزملاء بالطريق القانوني".





وتابع: "يعز علي أن الخلاف في الرأي يتحول إلى هجوم بذيء، فمن حقي أن أختلف معك ولكن ليس من حقي أن اتطاول عليك وأرجو ان يتوقف الامر عند هذا الحد لأنه في طريقه إلى ساحة القضاء العادل".



