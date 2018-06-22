كيريوس يفوز على إدموند في بطولة كوينز

وجه الأسترالي نيك كيريوس ثاني صدمة لجماهير التنس البريطانية، خلال يومين وتغلب على كايل إدموند 7-6 (7-3) و6-7 (5-7) و6-3 ، في الدور الثاني من بطولة كوينز للتنس المقامة بالعاصمة البريطانية لندن.





وكان كيريوس قد فجر مفاجأة، أمس الأول الثلاثاء، بتغلبه على النجم البريطاني آندي موراي، العائد للملاعب بعد فترة غياب، في الدور الأول للبطولة.





ووسط دعم جماهيري كبير لإدموند، حقق كيريوس 23 عاما الفوز على منافسه خلال ساعتين و11 دقيقة.





ويلتقي كيريوس في مباراته بدور الثمانية غدا الجمعة، الإسباني فيليسيانو لوبيز حامل اللقب.





وتأهل لوبيز إلى دور الثمانية دون عناء بعد أن انسحب ميلوس راونيتش من مباراة الدور الثاني أمامه بسبب إصابة في الكتف الأيمن، رغم فوزه في منافسات الدور الأول أمس الأول الثلاثاء.



