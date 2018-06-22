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ديوكوفيتش يسحق ديميتروف في بطولة كوينز

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:53 ص
ديوكوفيتش يسحق ديميتروف في بطولة كوينز
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وكالات
 
حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مقعده في دور الثمانية ببطولة كوينز المفتوحة للتنس، التي تقام على الأراضي العشبية، وذلك عقب انتصاره الكاسح على البلغاري جريجور ديميتروف، في الدور الثاني بالبطولة، بمجموعتين دون رد.

ولم يجد ديوكوفيتش أي صعوبة في هزيمة ديميتروف، خلال ساعة وخمس دقائق فقط، بنتيجة 6-4 و6-1، ليبلغ الدور الثالث للبطولة البريطانية، سعيا وراء حصد لقبه الأول فيها.

وسينتظر اللاعب الصربي في ربع النهائي، المتأهل من المواجهة الفرنسية الخالصة، بين أدريان مانارينو وجولين بينيتو.

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