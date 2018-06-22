ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاستقرار على موعد عرض أولى حلقات برنامج منى عراقي الجديد على "النهار"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:59 ص
الاستقرار على موعد عرض أولى حلقات برنامج منى عراقي الجديد على النهار
طباعة
الفجر الفني
 

رجحت الأنباء استقرار الإعلامية منى عراقي، على موعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "المهمة" في 16 يوليو المقبل. 


كانت شبكة "النهار" أعلنت مؤخرًا تعاقدها مع الإعلامية منى عراقي، لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. 


يذكر أن منى عراقي، قدمت من قبل برنامج "انتباه" على شاشة قناة "المحور"، وبرنامج "المستخبي" على "القاهرة والناس".


المزيد عن: نجوم الفن منى عراقي مشاهير مسلسلات مزيكا مذيعة فن سينما دراما النهار المهمة الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 8:50:11 AM