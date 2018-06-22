الاستقرار على موعد عرض أولى حلقات برنامج منى عراقي الجديد على "النهار"





رجحت الأنباء استقرار الإعلامية منى عراقي، على موعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "المهمة" في 16 يوليو المقبل.









كانت شبكة "النهار" أعلنت مؤخرًا تعاقدها مع الإعلامية منى عراقي، لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.









يذكر أن منى عراقي، قدمت من قبل برنامج "انتباه" على شاشة قناة "المحور"، وبرنامج "المستخبي" على "القاهرة والناس".







