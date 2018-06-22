تأهل فيدرر إلى ربع نهائي بطولة هاله للتنس

صعد النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر، لدور الثمانية ببطولة هاله للتنس، عقب فوزه الصعب على نظيره الفرنسي بينوا بييير بنتيجة 6 / 3 و3 / 6 و7 / 6 (9 / 7) في الدور الثاني للمسابقة.





وحسم فيدرر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم على الملاعب العشبية للمباراة الثامنة عشر على التوالي، المجموعة الأولى لصالحه بصعوبة.





لكنه منح الفرصة لبيير للعودة إلى المباراة في المجموعة الثانية التي شهدت أخطاء غير مبررة للاعب السويسري، الذي يتطلع لتحقيق لقبه التاسع والتسعين في مسيرته الرياضية، لكنه استعاد اتزانه مرة أخرى في المجموعة الثالثة التي فازت بها عبر شوط كسر التعادل.





وضرب فيدرر، 36 عاما، الذي يتطلع للتتويج بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، موعدا في دور الثمانية مع الاسترالي ماثيو إيبدن، الذي اجتاز عقبة الألماني فيليب كولشرايبر، المصنف السادس للبطولة، بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 2 اليوم.





كما بلغ الكرواتي بورنا تشوريتش دور الثمانية أيضا، إثر تغلبه على الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.



