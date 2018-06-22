مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ"شيكابالا وفتحي"

وجه مرتضى منصور ئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي ثنائي الأبيض.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى فتحي لن يرحلا عن الزمالك".





وواصل: "شيكابالا ومصطفى فتحي هربا من الزمالك ولم يرغبا في تمديد عقديهما لموسم جديد بعد إعارتهما الموسم الماضي".





واختتم: "يا شيكابالا أنت قلت أنك تريد إنهاء مسيرتك في الإسماعيلي وأنا أقول لك ستعود إلى الزمالك ومصطفى فتحي كذلك".



