ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ"شيكابالا وفتحي"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:24 ص
مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـشيكابالا وفتحي
طباعة
الفجر الرياضي
 
وجه مرتضى منصور ئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي ثنائي الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى فتحي لن يرحلا عن الزمالك".

وواصل: "شيكابالا ومصطفى فتحي هربا من الزمالك ولم يرغبا في تمديد عقديهما لموسم جديد بعد إعارتهما الموسم الماضي".

واختتم: "يا شيكابالا أنت قلت أنك تريد إنهاء مسيرتك في الإسماعيلي وأنا أقول لك ستعود إلى الزمالك ومصطفى فتحي كذلك".

المزيد عن: مرتضى منصور شيكابالا الزمالك وشيكابالا الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 8:50:02 AM