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هل ينضم عبدالله السعيد للزمالك ؟ مرتضى منصور يجيب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:15 ص
هل ينضم عبدالله السعيد للزمالك ؟ مرتضى منصور يجيب
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الفجر الرياضي
 

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إمكانية انضمام عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق، وأهلي جدة الحالي، للأبيض، الموسم المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيوينة:  "من يبيع الزمالك، لن أشتريه، عبدالله السعيد وقع على عقود الانضمام إلى الزمالك، ورحل عندما حصل على 20 مليون جنيه إضافية".

يذكر أن ووقع عبدالله السعيد للزمالك في مارس الماضي في وقت كان عقده مع الأهلي يشارف على الانتهاء، وحصل على 40 مليون جنيه كمقدم تعاقد.

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