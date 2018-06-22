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عرض فيلم الأنيمشن "Welcome to Marwen" نوفمبر المقبل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:58 ص
عرض فيلم الأنيمشن Welcome to Marwen نوفمبر المقبل
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيمشن والسيرة الذاتية "Welcome to Marwen" التريلر الخاص به. 

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض في الولايات المتحدة يوم 21 نوفمبر 2018.

الفيلم من إخراج وتأليف روبرت زيميكس، بالاشتراك مع المؤلف كارولين طومسون، ومن بطولة ستيف كاريل، وإيزا جونزاليز، وديان كروجر، وليزلي مان، وجويندولو كريستي، وميريت وايفر، وجانيل موناي، ونيل جاكسون، وسيوبان ويليامز.

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