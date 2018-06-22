مرتضى منصور: الزمالك يفاوض 3 مهاجمين سوبر.. وباسم مرسي مطلوب في كرواتيا





دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي مهاجم نهضة البركان المغربي وخاما بيليات لاعب صن داونز الجنوب إفريقي من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: ""دخلنا في مفاوضات مع أيوب الكعبي، وسنفاوض خاما بيليات ومهاجم كولومبي يدعى موريلا".





وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "نانا بوكو سيرحل فهو لم يحضر إلى النادي منذ أسبوعين وهذا الثالث ومعروف يوسف لديه عرضا من القادسية السعودي، وكابونجو كاسونجو لديه عرضا بقيمة 6 مليون يورو".





كشف مرتضى عن وجود عدة عروض لضم علي جبر وطارق حامد وأحمد الشناوي وقال: "لن أعطي أي لاعب في الزمالك 10 مليون جنيه في الموسم".





وأكمل: "هذا تدمير للنادي لدي سقف للتعاقدات وهو 3 مليون جنيه في الموسم فقط، وحينما يعود كل اللاعبين من كأس العالم سيكون لنا حديثا وما يهمني هو قيمة الزمالك".





واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "باسم مرسي يمتلك عرضا من أحد الأندية الكرواتية ويرى أنه من الأفضل أن يخوض تجربة مختلفة خلال الموسم المقبل".



