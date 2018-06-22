مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 5 لاعبين سوبر ويحسم مصير مصطفى فتحي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حسم القلعة البيضاء 5 صقفات لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجاري.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك حسم صفقة حميد أحداد، وسوف يصل للقاهرة يوم الأحد المقبل، وسوف نرسل الأموال لناديه الدفاع الحسني الجديدي".





وتابع رئيس الزمالك قائلا: "إبراهيم حسن من الإسماعيلي سجلناه إعارة وبعدها انضمام بشكل نهائي وسوف نحول أموال انتقاله يوم الأحد أيضا، بجانب عمر السعيد من وادي دجلة وكذلك بهاء مجدي من الإسماعيلي وحارس مرمى إنبي عماد السيد".





واكمل مرتضى: "أشكر الإسماعيلي على علاقتهم الطيبة معنا وهم أيضا ضموا من الزمالك محمد مجدي ومحمد الشامي".





وانتقل رئيس الزمالك بعد ذلك للحديث عن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى فتحي قائلا: "لن يرحلا عن الزمالك".





واختتم: "نادر السيد قال لي أن هناك عرضا لمصطفى فتحي ولكن لن يرحل بعدما هرب من الزمالك، وأؤكد لن يبقى أو يرحل أي لاعب في الزمالك رغما عن إرادة مرتضى منصور".