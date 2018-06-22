برلماني: التصالح على الأراضي سيضيف 100 مليار جنيه للموازنة



وأضاف "عمر"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن هذا الرقم سيخفف من عجز الموازنة، لافتا إلى أن هذه الأراضي سيتم دفع قيمتها على مراحل.



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الأرقام مبنية على 100 ألف طلب للتصالح تم تقديمها للحكومة.

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون التصالح على الأراضي سيتم تطبيقه بدءا من العام المالي المقبل، وأن تضيف 100 مليار جنيه في الموازنة الخاصة بالعام المقبل.