أبوريدة يعلق على مشاركة الحضري وصلاح أمام السعودية





أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم المنتخب سيشارك أمام السعودية وصرح بأنه لا يعلم إذا كان الحضري سيشارك في المباراة أم لا. كما علق على أزمة زيارة الفنانين لبعثة المنتخب في فندق إقامتهم قبل مواجهة روسيا وأكد أن الصور التي تم تداولها قديمة.





وقال أبو ريده في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"اشكر اللجنة المنظمة للفيفا على حسن تنظيمها للبطولة وأتمنى التوفيق لمنتخبنا في مباراته النهائية فيه على الرغم من تواضع نتائجه وأتمنى إسعاد الجماهير".





وأضاف :"متعجب من الأنباء التي تقول بأنه يوجد خلاف بين لاعبي المنتخب وهذا عار تماماً من الصحة ولا يستطيع أحد الدخول لمقر إقامة المنتخب إلا بتصريح وإذا نسيت أنا هذا التصريح فلن اتمكن من الدخول والصور التي انتشرت من معسكرات سابقة".





وتابع :"ليس لدي علم إذا كان محمد صلاح ممنوع من المشاركة أمام السعودية من قبل ليفربول بغرض اراحته ولكن كل ما اعلمه أنه طالما تواجد مع منتخب بلاده فيجب عليه المشاركة معه وهو سعيد بالمشاركة والتواجد مع زملاؤه وتعجب من الأنباء التي أكدت خلافه مع زملاؤه ونفى ذلك في تويته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر".





واختتم أبو ريده تصريحاته قائلاً :"لا أعلم إذا كان سيشارك الحضري أمام السعودية أم لا وهذا يعود للمدرب واللاعبون يركزون في المباراة وواجهنا السعودية أكثر من مرة وطالما هناك مواجهة عربية فستكون المنافسة شديدة وأتمنى التوفيق للأفضل".