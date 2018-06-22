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نائب: مصر تخطت 80% من الإجراءات الصعبة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:10 ص
نائب: مصر تخطت 80% من الإجراءات الصعبة
محمد بدراوي
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نعيم يوسف
 
قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن التزامات رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، هي التزامات مكتوبة بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتلتزم بها مصر بتنفيذها خلال ثلاثة سنوات.

وتابع "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن مصر تخطت 80% من الإجراءات الصعبة، ويتبقى فقط 20% منها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشكلة الكبيرة هي ارتفاع الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها، لم يقابلها زيادة في مرتبات الموظفين.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة لديها عدد من التكليفات مثل ضبط الإنفاق الحكومي، ورفع النمو الاقتصادي إلى 7%، ووضع خطوات العدالة الاجتماعية.
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