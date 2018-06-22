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في عيد ميلاده.. ٨ معلومات لا تعرفها عن أشرف عبد الغفور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:59 ص
في عيد ميلاده.. ٨ معلومات لا تعرفها عن أشرف عبد الغفور
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان أشرف عبدالغفور، اليوم الجمعة بعيد ميلاده السادس والسبعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-

١- ولد أشرف عبد الغفور في الثاني والعشرين من يونيو ١٩٤٢.

٢- حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963.

٣- تزوج أشرف من ابنة عمه، وأنجب ٣ أبناء هم الفنانة ريهام عبد الغفور وتامر وريم.

٤- لدية ٥ أحفاد هم أشرف، تامر، منة الله، محمد، عمرن أبناء ريم، ويوسف ابن ريهام.

٥- اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، وأشهر أعماله مسلسلات "محمد رسول الله" و"الإمام مالك" و"عظماء في التاريخ".

٦- قدم الأداء الصوتي لعدد من الكتب ضمن سلسلة الكتاب المسموع.

٧- قدم العديد من السهرات التليفزيونية ومن بينها "المواجهة" التي نال عنها جائزة أولى.  

٨- بعد ثورة ٢٥ يناير، فاز الفنان أشرف عبدالغفور بمنصب نقيب الممثلين بعد منافسة مع أشرف زكي النقيب السابق والفنان أحمد ماهر، واكتفى بدورة واحدة. 

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