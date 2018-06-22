في عيد ميلاده.. ٨ معلومات لا تعرفها عن أشرف عبد الغفور
الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:59 ص
شيماء عطية
يحتفل الفنان أشرف عبدالغفور، اليوم الجمعة بعيد ميلاده السادس والسبعين.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-
١- ولد أشرف عبد الغفور في الثاني والعشرين من يونيو ١٩٤٢.
٢- حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963.
٣- تزوج أشرف من ابنة عمه، وأنجب ٣ أبناء هم الفنانة ريهام عبد الغفور وتامر وريم.
٤- لدية ٥ أحفاد هم أشرف، تامر، منة الله، محمد، عمرن أبناء ريم، ويوسف ابن ريهام.
٥- اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، وأشهر أعماله مسلسلات "محمد رسول الله" و"الإمام مالك" و"عظماء في التاريخ".
٦- قدم الأداء الصوتي لعدد من الكتب ضمن سلسلة الكتاب المسموع.
٧- قدم العديد من السهرات التليفزيونية ومن بينها "المواجهة" التي نال عنها جائزة أولى.
٨- بعد ثورة ٢٥ يناير، فاز الفنان أشرف عبدالغفور بمنصب نقيب الممثلين بعد منافسة مع أشرف زكي النقيب السابق والفنان أحمد ماهر، واكتفى بدورة واحدة.
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