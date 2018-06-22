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أمير كرارة عن تهنئة السقا وهنيدي بفيلمه الجديد: "أخلاق الكبار"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:28 ص
أمير كرارة عن تهنئة السقا وهنيدي بفيلمه الجديد: أخلاق الكبار
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شيماء عطية
 

أعرب الفنان أمير كرارة، عن سعادته بتهنئة زميليه الفنانين أحمد السقا ومحمد هنيدي، على فيلمه الجديد "حرب كرموز" الذي شارك في موسم عيد الفطر.


وغرد "أمير" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏لما السقا وهنيدي يكلموك ويباركو ليك وفرحانين بنجاح اول فيلم ليك  ‏تبقي دي أخلاق الكبار‏⁦".


هذا ويعد فيلم "حرب كرموز" هو البطولة المطلقة الأولى لأمير كرارة فى السينما، ويشاركه فى بطولة العمل كل من غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، والفنان البريطاني بويكا، وإيمان العاصى، والمطرب الشعبي دياب، الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

أمير كرارة عن تهنئة السقا وهنيدي بفيلمه الجديد: "أخلاق الكبار"
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