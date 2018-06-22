أمير كرارة عن تهنئة السقا وهنيدي بفيلمه الجديد: "أخلاق الكبار"

أعرب الفنان أمير كرارة، عن سعادته بتهنئة زميليه الفنانين أحمد السقا ومحمد هنيدي، على فيلمه الجديد "حرب كرموز" الذي شارك في موسم عيد الفطر.





وغرد "أمير" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏لما السقا وهنيدي يكلموك ويباركو ليك وفرحانين بنجاح اول فيلم ليك ‏تبقي دي أخلاق الكبار‏⁦".



