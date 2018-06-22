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مشاهدة نيجيريا وايسلندا بث مباشر مباراة نيجيريا وايسلندا اليوم 22-6-2018 كأس العالم 2018

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:28 ص
مشاهدة نيجيريا وايسلندا بث مباشر مباراة نيجيريا وايسلندا اليوم 22-6-2018 كأس العالم 2018
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مشاهدة نيجيريا وايسلندا نيجيريا Vs أيسلندا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .

موعد مشاهدة نيجيريا وايسلندا يوتيوب مباراة نيجيريا وايسلندا في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر.

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شاهد البث المباشر مباراة نيجيريا وايسلندا يوتيوب من هنا..

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