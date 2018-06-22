حادثة مركب قرقنة: القبض على المنظّم الرّئيسي للعمليّة

تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة مساء الخميس 21 جوان 2018 على السّاعة 18.00 من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التّي جدّت يوم 2 جوان 2018 بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا.





وحسب بلاغ وزارة الداخليّة فان منظم عملية الهجرة يبلغ من العمر 32 سنة وهو محلّ 4 مناشير تفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة" كما أنّه محلّ بطاقة جلب في قضيّة الحال.





وقد تمّ ضبط المعني بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود محاولا مغادرة جزيرة قرقنة.





وكانت نفس الوحدات بالتنسيق مع فريق تابع لفرقة الشرطة النجدة بإدارة اقليم الأمن الوطني بصفاقس قد تمكنت أمس من القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 37 سنة قاطن بجهة قرقنة ولاية صفاقس وهو من العناصر المورطة في حادثة غرق الزورق.





وبتعميق التحريات معه إعترف أن دوره تمثل في توفير المؤونة لحوالي 50 شخصا أصيلي ولايتي تونس وقابس مقابل مبلغ مالي قدره 5 الاف دينار .



