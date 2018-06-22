محكمة الجنايات بالجزائر تقضي بالسجن 3 سنوات في حق تونسي بتهمة الارهاب

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء “تيارت” بالجزائر اليوم الخميس 21 جوان 2018، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق تونسي بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.





يشار إلى أنّ المتهم التونسي الذي يبلغ من العمر 23 سنة أوقف في 18 نوفمبر 2017 من طرف عناصر الدرك الوطني الجزائري بولاية الطارف بناء على معلومات أكدت تواصله بعنصرين إرهابيين من الجزائر عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتمّ العثور في هاتفه النقال على فيديو يظهر فيه وهو يصنع قنبلة صاعقة بمواد كيميائية منزلية، وحول بعدها للتحقيق بمدينة “تيارت” حسب ما نقله موقع جريدة “الخبر” الجزائرية.





ووفقا لنفس المصدر فإنّ ممثل النيابة العامة التمس عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم عن تهمة المشاركة في ارتكاب اعتداء بغرض القتل والتخريب وإنشاء مجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، قبل أن تسقط هيئة المحكمة دون محلفين الجناية الأولى وتبقي على تهمة واحدة أصدرت بشأنها حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات.