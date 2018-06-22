حزب البديل يُقاضي جريدة “الشروق” التونسية

أعلن حزب البديل التونسي انه سيقاضي جريدة “الشروق” اليومية واحد الصحفيين العاملين بها، الذي كتب مقالا نشر بعددها الصادر اليوم اعتبر الحزب أنه تضمن” اتهامات كاذبة” تمس المهدي جمعة.





ولفت الحزب في بيان صادر عنه اليوم الى انه “قرر رفع شكاية جزائية وتتبع صحيفة” الشروق” اليومية وكاتبة المقال لدى القضاء وكل من يتستر وراء ما نشر في الصحيفة المذكورة والذي ارتكز على اتهامات كاذبة لا أساس لها بالواقع سيقع الكشف عن كل جوانب هذا الموضوع عند عودة المهدي جمعة من السفر”.





وتابع في نفس البيان ” تم استغلال سفر رئيس الحزب لإجراء مقابلات في الخارج في كوبنهاغن ونيويورك للتهجم عليه وكيل الاتهامات الواهية والرخيصة له”.





واتهم البديل أطراف لم يسمها بالوقوف ” وراء أكاذيب هدفها المس من سمعة شخصية وطنية نجحت في قيادة البلاد في ظرف صعب وفي فترة انتقالية دقيقة شهدتها تونس” في اشارة الى رئيس الحزب المهدي جمعة.





وكانت جريدة الشروق قد نشرت في عددها الصادر ليوم الخميس 21 جوان ما قالت إنه تحقيقا استقصائيا حول ملف منح صفقة استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة “مادة الملح” و المعروفة بصفقة نور بولاية صفاقس لفائدة شركة “تونزيان سالت كاميني” ، وجاء في المقال ان رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة منح أشقائه الثلاثة هذه الصفقة .





كما تضمن المقال ، تأكيد الصحيفة ان شقيق المهدي جمعة قام اثناء تولي هذا الاخير رئاسة الحكومة من تكوين 7 شركات مختصة في الاعلام و العجلات المطاطية والخدمات النفطية والاستثمار و التجارة وأنه تسبب في افلاس شركات حكومية حتى يتسنى له الحصول على صفقات عمومية وأن ذلك ما تم فعلا على غرار شركة “ستيب” التي قالت الصحيفة انه قام بتمويل التحركات الاحتجاجية داخلها لإفلاسها .