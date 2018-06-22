اليوم: 2000 سائح فرنسي من اطارات وأعوان شركة فرنسية في زيارة إلى جربة

من المنتظر أن يحل اليوم الجمعة 2000 سائح فرنسي من اطارات وأعوان شركة فرنسية ة بمجمع دار جربة من يوم 22 الى 24 جوان بعد فوز جزيرة جربة بعرض طلب قامت به الشركة لاختيار الوجهة السياحية لفريقها المهني القادم من 9 مطارات فرنسية . .





هذه الرحلات التي سيكون عددها 12، ستنطلق من عدة مدن فرنسية، من بينها 4 رحلات قادمة من باريس أورلي ورحلتان من ليون اضافة الى رحلة واحدة من كل من ستراسبورغ، تولوز، نانت، ماتز، مرسيليا ونيس .





ولتأمين هذه الزيارة التجارية، فقد أعد اقليم الامن الوطني بمدنين خطة عمل متكاملة لانجاح هذه الزيارة بكافة مراحلها، وذلك إثر جلسة عمل عقدت بحضور كافة القيادات العسكرية الأمنية من مختلف الأسلاك وفق إذاعة جوهرة..